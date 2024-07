Italo Mosca racconta l'arte della falegnameria: “Mestiere antico ma affascinante” FOTO e VIDEO

Un prezioso (e interessante) documento è stato portato all'attenzione del quotidiano Newsbiella.it da Italo Mosca, storico artigiano di Pollone, nonché presidente del Collegio dei Minusieri, realtà del Biellese fondata nel 1618. titolare dell'antica falegnameria di Pietro Mosca, datata 1886.

La pagina riporta un verbale di quella realtà, impegnata nei lavori di ristrutturazione dell'allora chiesa della Madonna Santissima del Piano di Biella, poi divenuta l'attuale Duomo. “Fu un momento importante per il Collegio – racconta Mosca – Aveva il compito di realizzare una cappella addobbata, assieme ad un altare in legno. Un vero onore per l'epoca. Il Collegio era molto importante tanto che era convocato in consiglio comunale, specialmente quando si dovevano effettuare delle spese. In tali occasioni, era fondamentale sentire il parere di tutti”.

Oltre allo scritto, Mosca ha mostrato, assieme al presidente di Confartigianato Biella Cristiano Gatti, diversi libri con al centro le storie del Collegio dal 1618 a oggi. Ogni anno, infatti, era riportato il resoconto delle festività del Collegio, la cui fondazione potrebbe risalire a molti anni prima. L'incontro è stata anche l'occasione per parlare dell'arte della falegnameria.

“Un mestiere antico – confida Mosca – ma capace di mantenere il suo fascino. Da un pezzo di legno, è possibile creare un capolavoro. Una professione che, con l'andare del tempo, è cambiato profondamente ma la testa e le mani sono sempre le protagoniste. Purtroppo i giovani sono sempre meno: una volta si iniziava presto, c'era l'apprendistato; ora, è cambiato tutto ma la passione è imprescindibile”.