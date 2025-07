Alpini, il “grazie” ai volontari di Curino e Brusnengo impegnati nell'Adunata

Nei giorni scorsi il gruppo degli Alpini di Brusnengo e Curino ha chiuso il cerchio della 96esima Adunata Nazionale con la consegna delle spille (consegnate dalla sezione) a tutti i volontari che prima, durante e dopo l'evento hanno fatto parte degli ingranaggi di una complessa ma meravigliosa macchina organizzativa.

“Si è chiuso un capitolo ma siamo sicuri che in tutti noi rimarrà l'emozione di un evento indimenticabile che porteremo dentro per molto tempo – spiegano le penne nere sui social - Nel nostro piccolo abbiamo dato un grande aiuto a tutta la sezione essendo il nostro gruppo numericamente tra i più operativi. Il grazie va anche alle amministrazioni comunali di Brusnengo e Curino, alle associazioni che hanno collaborato, in primis Pro Loco di Brusnengo e Curino, e a tutti coloro che ci hanno supportato per questo evento epocale oltre ad Alice e Melissa per l'aiuto con volantini e fotografie. Grazie a loro siamo riusciti a rendere il nostro paese 'più Tricolore' e a organizzare vari eventi nel corso dei mesi. Un applauso a tutti”.