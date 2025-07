Dall'Arizona a Biella per percorrere la Via Francigena: “Presto sarà realizzato un servizio in tv”

Come ogni estate la Via Francigena richiama un gran numero di visitatori. La maggior parte di questi da paesi stranieri come Francia, Svizzera, Germania, Scandinavia, Regno Unito e oltreoceano, quali Stati Uniti, Canada e Brasile. Senza dimenticare le realtà dell'estremo Oriente, come la Corea e il Giappone.

Tante vicende che si intrecciano tra loro in un punto comune: la bellezza della Via Francigena. Alcune di queste storie sono state raccolte e riportate fedelmente sulle pagine del quotidiano online Newsbiella.it nel corso degli ultimi anni.

L'ultima, in ordine di tempo, vede protagonista una coppia di reporter, giunta nei giorni scorsi all'Info Point di Cavaglià direttamente da Tucson, una delle città più importanti dell'Arizona, a meno di 100 chilometri dal confine tra gli USA e il Messico. Ad accoglierli Marcello Vallese, guida escursionistica ambientale e coordinatore dei Trail Angels, volontari che si occupano della manutenzione e della segnaletica di itinerari biellesi, come il Cammino di Oropa o il tratto biellese da 60 km della via Francigena.

“Entrambi sono rimasti meravigliati e affascinati dalle bellezze del nostro territorio – afferma Vallese – Nello specifico, hanno apprezzato il Bosco degli Elfi, meta presente sul percorso biellese della Francigena, realizzato tra Cavaglià e Roppolo apposta per i più piccoli. Non solo: anche Villa Salino, centro culturale e teatro di numerosi appuntamenti, è entrato di diritto nei loro cuori”.

Oltre all'abbigliamento e allo zaino da escursione, i due pellegrini avevano con sé telecamere e macchine fotografiche di ultima generazione. “Hanno filmato alcuni punti della Via Francigena con l'obiettivo di realizzare un servizio televisivo che andrà in onda tra meno di 2 anni – sottolinea Vallese – Siamo lieti di apprendere che le nostre zone stiano attirando un gran numero di persone. Questo movimento aiuta a far conoscere il nome di Biella e della sua provincia in tutto il mondo”.