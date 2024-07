Callabiana, pronti 150mila euro per asfaltatura strade e messa in sicurezza delle barriere

A Callabiana sono pronti 150mila euro di contributi statali per opere di asfaltatura e sistemazione di tratti comunali, oltre alla messa in sicurezza delle barriere stradali. Sono stati già individuati i percorsi su cui si interverrà: parliamo delle frazioni Chiesa, Ribatto, Fornace, Molino, Cordaro e Stellio. Senza dimenticare la strada dietro l'oratorio di San Carlo, in frazione Nelva.

“Se i tempi saranno rispettati, i lavori avranno inizio tra la fine del mese di settembre e l'inizio di ottobre” dichiara il sindaco Andrea Gibello.