Biella: Viola il decreto di espulsione dall'Italia. Rumeno fermato e denunciato

Incurante di quanto gli era stato intimato attraverso il decreto di espulsione dal territorio nazionale, un cittadino rumeno girava tranquillamente per le vie cittadine a bordo di un'auto. Fermato dai Carabinieri durante un controllo, e accertata la sua condizione, è stato portato in Caserma per il riconoscimento e la denuncia per la violazione. Successivamente l'uomo è stato condotto all'ufficio immigrazione per la notifica a suo carico di un secondo decreto di allontanamento dall'Italia emesso dalla Prefettura di Biella.