Cosrab, il 29 luglio l’assemblea dei consorziati

E’ stata convocata per il 29 luglio l’Assemblea dei Comuni consorziati di Cosrab.

All’ordine del giorno la nomina del presidente dell’assemblea; la variazioni delle competenze del bilancio per il triennio 2024-2026; la verifica degli equilibri di bilancio e la ricognizione dello stato attuazione programmi 2024; l’approvazione del documento pianificazione strategica (piano programma semplificato 2025-2027); l’adozione del piano d’ambito d’area vasta 2025-2030; l’affidamento a Seab del servizio di raccolta rifiuti e gestione delle strutture a supporto della raccolta.

Ultimo punto dei lavori la sostituzione del Consigliere di Amministrazione Cristina Sasso, la quale, non rivestendo più la carica di sindaco, assessore o consigliere comunale, non possiede più i requisiti per essere membro del Cda.