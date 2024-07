37° Rally Lana, in pista Tasinato con il numero 14, FOTO

37° Rally Lana, in corsa anche Pierangelo Tasinato ed Elena Zeffiretti che hanno appena terminato lo shakedown a Tollegno.

Il pilota biellese della scuderia Biella Corse correrà a bordo della sua Skoda Fabia e classe R5/RALLY2, del Team Miele con il numero 14.

"Siamo contenti, il tempo è bello e siamo soddisfatti, abbiamo già provato la macchina - spiega Tasinato - . Questa sera ci saranno le prime prove per vedere il tracciato, provare i percorsi. Grazie come sempre ai miei sponsor che mi danno la possibilità di correre e credono in me, sia per la passione che per il progetto che abbiamo in corso con l'ospedale, la Staffetta della Generosità Biellese".