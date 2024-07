Massazza, giornata all'insegna della solidarietà per gli amici a quattro zampe

Giornata all'insegna della solidarietà, a favore degli amici a quattro zampe e delle famiglie in difficoltà. L'evento si terrà sabato 20 luglio, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, allo Charity Shop Moda Randagia di via Roma 52, a Massazza, gestito dall'Associazione Legami di Cuore, guidata da Alberto Scicolone.

In tal sede, sono presenti oggetti di vario tipo, donati in precedenza e ora rimessi in vendita attraverso una libera offerta. L'intero ricavato sarà devoluto per il sostegno di gatti e cani e di chi si trova in emergenza economica.