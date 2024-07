Disagi alla Granfondo di Biella: le segnalazioni dei cittadini.

La Granfondo di Biella, gara ciclistica per eccellenza sul panorama nazionale ha coinvolto, domenica scorsa, oltre 800 ciclisti che si sono sfidati lungo le vie del Biellese. Tuttavia, l’evento ha causato notevoli disagi tra i cittadini che non hanno tardato a far sentire la loro voce.

In redazione sono arrivate numerose segnalazioni riguardanti i problemi causati dalla chiusura delle strade, per il passaggio della manifestazione ciclistica. I cittadini hanno riportato code interminabili e persone bloccate sotto il sole, in particolare in via Cernaia, via Oliaro, sul ponte della Maddalena, via Milano, Riva e nei pressi dell’ex ospedale: anziani e bambini che hanno dovuto attendere sotto il sole, senza riparo.