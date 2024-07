Biella, Paolo Barberis Canonico è il presidente designato dell'Unione Industriale Biellese

Oggi, lunedì 15 luglio, il Consiglio Generale dell'Unione Industriale Biellese all'unanimità ha designato presidente Paolo Barberis Canonico. Come da statuto, a eleggere formalmente i nuovi vertici dell'associazione sarà l'Assemblea UIB, che si riunirà il prossimo 23 settembre. Solo allora il testimone passerà di mano da Giovanni Vietti a Paolo Barberis Canonico, che avvierà il suo mandato accanto alla nuova squadra di presidenza e al Consiglio Generale. Il 22 luglio al Consiglio Generale sarà presentata la squadra dei vicepresidenti scelta dal presidente designato e il programma.

Paolo Barberis Canonico, classe 1962, fa parte della 13a generazione della famiglia Barberis Canonico, attiva nel settore tessile dal 1663. E' presidente e amministratore delegato di Pratrivero s.p.A e Pratrivero USA, azienda specializzata nella produzione di stitchbond, un “tessuto non tessuto” prodotto tramite la legatura meccanica di strati di fibre con filamenti a bava continua. Sono 4 le sedi dell’azienda: a Pratrivero, nel Biellese; a Grignasco, in Valsesia (NO); a Gandino nel Bergamasco; a Orangeburg, nel South Carolina, USA.

Dal 2020 è vice presidente dell’Unione Industriale Biellese con delega a Sviluppo delle Filiere, Economia d'Impresa e Sostenibilità. E’ anche presidente di CRAB Medicina e Ambiente, la società facente capo a Uib che eroga servizi organizzati ed integrati in ambito di sicurezza dei luoghi di lavoro ed impatto ambientale esterno. E' stato membro del Comitato di presidenza di Sistema Moda Italia ed è stato membro del consiglio della Fondazione BIellezza, dal 2020 impegnata nella valorizzazione turistica del Biellese e nello sviluppo delle potenzialità del territorio.

Queste le prime parole del presidente designato: "In attesa del voto dell’Assemblea che si esprimerà a settembre, fin da ora posso dirmi onorato della fiducia che mi è stata accordata e sono pronto ad affrontare le sfide importanti che attendono le nostre imprese e il territorio, raccogliendo l'importante eredità che Giovanni Vietti ci ha lasciato. Il mio speciale ringraziamento va quindi al past president e a tutta la sua squadra".

Di seguito il commento del presidente uscente Giovanni Vietti: "Poter rappresentare l'Associazione nella sua massima carica è stato per me motivo di orgoglio, come persona e come imprenditore, perché mi lascia la consapevolezza di aver fatto la mia parte per il territorio, come forma di attenzione e restituzione. Averlo fatto accanto a colleghi che si sono spesi molto per progetti e iniziative a beneficio delle imprese e del Biellese è ancora più importante. Grazie a tutta la mia squadra e in bocca al lupo al presidente designato che, sono certo, saprà affrontare con una visione chiara le sfide future".