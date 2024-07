Pugilato: torna a Biella “Boxe sotto le Stelle”.

Anche quest'anno, la società Biellese di pugilato è riuscita a organizzare l’evento più atteso dalla stagione: "Boxe sotto le Stelle 2024". L’appuntamento annuale, che si ripete da quasi vent'anni, trasformerà Piazza Cisterna in un'arena sotto il cielo stellato, pronta ad accogliere pugili e spettatori per una serata dedicata alla Noble Art.

La competizione, organizzata dal Boxing Club Biella, vedrà la partecipazione di sei atleti biellesi di diverse età, esperienza e carattere, tra cui spicca una giovane promessa femminile di soli 14 anni:

- Emma Prinetti, 14 anni, al suo quarto match

- Filippo Girardi, 32 anni, con 23 incontri alle spalle

- Matteo Neggia, 17 anni, 23° match

- Sebastiano Colombo, 21 anni, al suo ottavo incontro

- Lorenzo Rinaldi, 22 anni, con 18 match

- Davide Gonella, 32 anni, al suo 12° incontro

Gli angoli del ring saranno guidati dai Maestri Scaglione, Rollo, Bulfoni, Campanella e Pinnola, un team eterogeneo per esperienza ma unito dalla passione per il pugilato e per la crescita dei giovani atleti.

L’appuntamento è questa sera alle ore 21:00.