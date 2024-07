Ener.bit, rivoluzione energetica: nuove misure per sostenere le CER

Importanti novità in ambito CER: la Provincia di Biella, nell’ultimo consiglio, ha apportato al DUP (Documento Unico di programmazione) nuovi programmi e sviluppi in ambito energetico: “Ci impegneremo a promuovere l’energia rinnovabile – dichiara il presidente della Provincia, Emanuele Ramella Pralungo -, crediamo nell’ambiente e apriremo la strada alle estensioni future per permettere a Ener.bit, società a cui è affidato il progetto, di sviluppare la transizione energetica biellese”.

Come anticipato nella conferenza di aprile le Comunità Energetiche Rinnovabili, già illustrato da Alberto Prospero, Direttore di Ener.bit, verranno sostenute da uno strumento giuridico e tecnico che faciliterà l’ingresso e l’adesione dei comuni e dei non addetti ai lavori: “La complessità delle CER rischia di allontanare i possibili beneficiari e grazie all’ausilio della Zona di Mercato sarà possibile offrire un servizio personalizzato, sulla base delle esigenze di ciascun comune. Al singolo ente territoriale potrà corrispondere una differente configurazione, in modo da offrire un modello ad hoc. L’intenzione è di rendere l’accesso alle CER semplice, bilanciando produzione e consumo delle risorse energetiche”.

La Zona di Mercato permetterà di creare una rete energetica sostenibile e flessibile per il territorio, evidenziando l’importanza delle amministrazioni locali che verranno incluse con maggiore facilità, ottimizzando ogni flusso energetico. Un’evoluzione significativa in ambito scientifico, sia per gli attori locali, che per l'efficienza complessiva del sistema energetico.