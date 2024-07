Foto d’archivio: la linea ferroviaria Biella – Balma, quando il treno passava in Valle Cervo

La fotografia di oggi è estratta dal fondo fotografico di Vittorio Besso (1828-1895), nel quale sono conservate circa 700 sue fotografie. Nel 1859 Besso, che studiò il trattato fotografico di Giuseppe Venanzio Sella, il Plico del fotografo, apre il primo studio fotografico a Biella, nel rione Riva. Qui realizza decine di ritratti e, al contempo, inizia a perlustrare e a fotografare le regioni limitrofe: dapprima le montagne biellesi, poi quelle del Canavese e della Valle d’Aosta.

Nell’immagine vediamo la stazione Balma in Valle Cervo, punto di arrivo della linea ferroviaria Biella-Balma. La linea serviva al trasporto di merci e viaggiatori anche in funzione dello stabilimento termale di Andorno Bagni. Di proprietà di una società belga, fu inaugurata nel 1891; nel 1923 passò alla neocostituita Società anonima Ferrovie Elettriche Biellesi che elettrificò la linea. Nel 1951 venne ripristinato il collegamento, in seguito a uno smottamento del tratto tra le stazioni di Tollegno e Miagliano, per poi venire definitivamente chiuso nel 1958.