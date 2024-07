Scuola, stop ai cellulari per scopi didattici e ritorno al diario cartaceo.

Il ministro dell’istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha annunciato una circolare che vieta l’uso dei cellulari, anche per scopo didattico. La decisione è stata ufficializzata durante il convegno “Scuola Artificiale” tenutosi a Roma nei giorni scorsi e accompagna il ritorno dei diari. L’uso del supporto cartaceo garantirà agli studenti di mantenere le fondamentali abilità di scrittura e di responsabilizzazione nei confronti di compiti e impegni scolastici.

Valditara ha evidenziato l’impossibilità di sviluppare una buona didattica incentrata sull’utilizzo dei cellulari e per questo ne verrà vietato l’uso fino alle scuole medie. Tablet e computer saranno sfruttati per educare bambini e ragazzi, sotto la guida dei docenti. La norma mira a ridurre l’attaccamento e la dipendenza dai dispositivi elettronici e garantire metodi di studio più tradizionali, utili allo sviluppo personale e cognitivo. D’altra parte, però, si avvia una sperimentazione sull’intelligenza artificiale, in alcune scuole pilota. L’obiettivo è di valutare l’efficacia di assistenti virtuali, per migliorare le performance degli studenti, rispettando l’etica scolastica e mantenendo la figura del docente al centro. L’IA potrà alleggerire il peso burocratico e amministrativo dei docenti e del personale scolastico.

La circolare ufficializza un comportamento standard per molte scuole del Biellese e come dichiarato da alcuni insegnanti di elementari e medie, non apporterà significativi cambiamenti all’attuale modus operandi: “Nelle scuole elementari i bambini non sono abituati a portare con sé dispositivi elettronici e in caso di bisogno saremmo noi a contattare i diretti interessati”.

Alle medie la situazione non sembrerebbe diversa: “I telefoni di ciascuno vengono riposti all’ingresso in aula e consegnati solo al termine delle lezioni, per chi avesse qualche necessità potrà contattare la scuola, o richiedere la possibilità di sfruttarli, in caso di urgenza” concludono.

I diari cartacei, inoltre, vengono già ampiamente utilizzati, talvolta forniti dalla scuola e ciascuno lo utilizza abitualmente.