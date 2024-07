Motori |

Rally & Co in evidenza all'Italian Baja 2024 con le coppie Morra-Tironi e Gazzetta-Pizzato FOTO

Cala il sipario sull’Italian Baja 2024, gara giunta alla sua trentunesima edizione che ha accolto il terzo appuntamento del Campionato Italiano Cross Country e SSV e i concorrenti del FIA European Baja Cup, al secondo round della serie continentale. Due i passaggi affrontati sul settore selettivo di “Tagliamento” per un totale di 188,26 chilometri competitivi, preceduti dal prologo di 12,43 chilometri. Per la scuderia Rally & Co vittoria nel gruppo T2 per Gianluca Morra e Stefano Tironi che, a bordo della Suzuki Gran Vitara, hanno concluso la gara 14° assoluti pur dovendo saltare l’ultima prova per un guasto tecnico poi risolto. Nona posizione assoluta e terzi di gruppo Th per Alberto Gazzetta e Andrea Pizzato che, sulla piccola Suzuki Jimny, si sono tolti la soddisfazione di entrare nella top ten assoluta.

c. s. Rally & Co g. c.