Cossato, Cristiano Monteferrario è il nuovo responsabile tecnico della Scuola Calcio

Per la realizzazione del nuovo progetto tecnico 20-2025, l'Asd Città di Cossato comunica che come responsabile tecnico per la Scuola Calcio (dagli Esordienti ai Piccoli Amici) è stato nominato mister Cristiano Monteferrario.

“Il Tecnico, operante da anni nella formazione dei calciatori più piccoli, si occuperà di delineare le linee guida, gli obiettivi e le modalità di allenamento delle diverse squadre, coordinando l'operato degli Istruttori – si legge nella nota stampa della società - La proposta formativa definita per la nostra Scuola Calcio Elite sarà la base su cui costruire il percorso tecnico tattico elaborato per l'Agonistica dal R.T. Scarpellini”.