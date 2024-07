Nasce piacenza group: “Una nuova era del Made in Italy”.

La Famiglia Piacenza annuncia la nascita di Piacenza Group, una nuova realtà che riunisce alcune delle eccellenze del settore tessile italiano: Lanificio Fratelli Piacenza, Piacenza 1733, Lanificio Piemontese, Lanificio F.lli Cerruti dal 1881, Arte Tessile e Filatura Cardata Lanefil Srl, ultima in ordine di acquisizione (novembre 2023).

Piacenza Group in occasione di Milano Unica - Idea Biella - oltre a presentarsi ufficialmente, si racconta attraverso il suo nuovo logo, un simbolo che celebra l'identità tessile e rappresenta l'armonia e la forza di una unione, ecosistema unico che sviluppa e condivide in modo univoco un set di valori ampio.

“Abbiamo voluto rendere omaggio alle origini della nostra storia, alla materia prima, elemento fondamentale delle nostre realtà. Dopo un’approfondita ricerca negli archivi e documenti di famiglia, abbiamo trovato delle antiche fotografie del Lanificio Scuola Felice Piacenza, fondato nel 1911 per formare le maestranze locali. Siamo rimasti affascinati dai molteplici simboli dell’industria laniera raffigurati sulla facciata della scuola, tra cui una spola di lana e il monogramma del Lanificio Scuola. Entrambi i simboli sono stati rinnovati grazie a un restyling che stilizzasse le forme e si ispirasse al carattere tipografico di un noto tipografo piemontese. Riteniamo possa essere un trademark capace di adattarsi a nuovi contesti, portavoce di un forte legame con le radici del gruppo - afferma Vasiliy Piacenza - Dare valore e importanza alle origini rimane per noi prioritario, come insegna la storia e l’evoluzione delle nostre aziende. Il logo Piacenza Group è portatore di molteplici significati: rappresenta la materia prima, l’innovazione, la manualità, la fiamma che tiene viva la nostra passione, la natura e la nostra dedizione alla sostenibilità.”

Piacenza Group si pone l’obiettivo di valorizzare e promuovere l'eccellenza artigianale e industriale del tessile italiano, attraverso l'integrazione verticale e l'innovazione sostenibile. Il Gruppo si impegna inoltre a offrire prodotti di altissima qualità, mantenendo viva la tradizione e, al contempo, abbracciando le sfide del futuro.

“Le acquisizioni ci hanno permesso di verticalizzare sempre più il nostro operato rendendoci veloci e capaci di rispondere in modo reattivo alle esigenze del mercato e ovviamente abbiamo scelto di operare a livello strategico come gruppo, lavorando in tutte le realtà in modo integrato, valorizzando le peculiarità delle aziende e mantenendo le preziose maestranze. Oggi si ufficializza l’essere Gruppo” - afferma Vasiliy Piacenza, Co-Amministratore Delegato.