Provincia, selezioni per due Istruttori Direttivo Amministrativo Contabile

E’ indetto un interpello, per soli esami, presso la Provincia di Biella per n. 2 Istruttori Direttivo Amministrativo Contabile, Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione a tempo pieno e determinato della durata di un anno.

Sono ammesse le candidature di coloro che sono presenti nell’elenco di idonei, di seguito richiamato, con la qualifica di Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1637 del 21/10/2022 e aggiornato con Determinazione n. 1990 del 18/12/2023 e da ultimo con Determinazione Dirigenziale n. 1028 del 04/07/2024.

Le risorse di personale saranno destinate:

• una al Servizio Personale, Organizzazione e Pari Opportunità

• una al Servizio Centrale di Committenza Qualificata (L1 - FS1) e Affari Legali;

L’orario di lavoro settimanale è pari a 36 ore, così distribuite:

• orario continuato di 6 ore nelle giornate di: lunedì, mercoledì e venerdì

• orario di 9 ore nelle giornate di martedì e giovedì con una pausa di almeno 30 minuti e massimo 2 ore con attribuzione di un buono pasto elettronico.

Sono previste fasce flessibilità in ingresso, in uscita e nella pausa pranzo. L'avviso è disponibile sul sito della Provincia di Biella e sul Portale Unico del Reclutamento INPA: La domanda di ammissione dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica entro le ore 12:00 del giorno 16/07/2024.