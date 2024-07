Biella, torna al Piazzo la ZTL: il parcheggio del Bellone è in parte fruibile

Da venerdì 5 luglio, a seguito della parziale riapertura del parcheggio del Bellone, verrà riattivata la ZTL di attraversamento del Piazzo, sospesa in precedenza proprio a causa dei lavori citati.

L’orario, come da delibera vigente, è quello ufficiale e precisamente: dal lunedì al sabato dalle 18 alle 5 del mattino; la domenica e i giorni festivi il divieto riguarda invece tutte le ventiquattr’ore con semaforo rosso dalle 0 alle 24.

“Era stata sospesa - ricorda l’assessore Giacomo Moscarola - in occasione dell’avvio dei lavori di ristrutturazione del parcheggio del Bellone, ora però il parcheggio, dove i lavori si stanno ultimando, è tornato parzialmente fruibile e dunque sono venute a mancare le condizioni per la deroga alla ZTL. Di fatto il divieto rientrerà in vigore da questo weekend, dunque ricordo a tutti i cittadini di prestare attenzione alle specifiche fasce orarie. Nell’auspicio di un miglioramento del tempo, sarà dunque un piacere tornare a passeggiare per le belle vie del nostro Piazzo, senza il disturbo causato dell’eccessivo transito dei veicoli”.