Enerbit, Alberto Prospero ha esposto criticità e vantaggi del futuro energetico locale

Energia, futuro e innovazione costituiscono il fulcro della società biellese Ener.bit, che venerdì 28 giugno ha portato le sue competenze in Toscana, per un importante convegno sulle Comunità Energetiche Sostenibili. Presente il direttore Alberto Prospero che, forte dell’esperienza biellese, ha offerto una visione completa su un modello d’élite a livello nazionale, presso la facoltà di Ingegneria dell’Università di Pisa.

Ener.bit si è distinta negli ultimi anni come uno dei principali attori nel panorama nazionale: ha conseguito competenze preziose non solo per la costituzione delle CER di zona, ma anche per l’esportazione del suo modello in altre regioni d’Italia. Maturata una vasta esperienza, oggi la società rappresenta un punto di riferimento per la transizione energetica e Prospero ha illustrato vantaggi e criticità dei progetti in corso, delineando le linee guida per il futuro delle nuove applicazioni.

L'incontro ha evidenziato il ruolo cruciale delle Comunità Energetiche Sostenibili nello sviluppo di un futuro energetico più efficiente e condiviso: “Dal settore pubblico a quello privato, dai cittadini alle imprese, Ener.bit si rivolge alla collettività: grazie a una vasta collaborazione tutti avranno l’opportunità di beneficiare del risparmio energetico, promuovendo la transizione e favorendo la sostenibilità ambientale. È stato illustrato il modello di governance della CER di Zona di Mercato con illustrazione regolamento di riparto, regola che rappresenta un punto di equilibrio tra i produttori, i consumatori e gli enti vocati al sociale.”.

Prospero ha illustrato a una platea di esperti le dinamiche relative alle norme, la costituzione e i principi di funzionamento, ma senza tralasciare la sensibilizzazione di un pubblico interessato a farne parte, senza le competenze necessarie. Grazie all’esperienza di Ener.bit piccoli comuni, privati e cittadini avranno la possibilità di far parte di un progetto complesso e rivoluzionario, ponendosi come ponte fra l’obiettivo comune di risparmio e sostenibilità, delegando alla società la complessa gestione normativa, tecnica e amministrativa, offrendo al Biellese un futuro energetico all’avanguardia.