Figli: Terzo modo per dire NO, in modo efficace! La negoziazione!

Nei precedenti articoli abbiamo parlato dell'importanza di dire No ai nostri figli e anche di quanto dire semplicemente: NO!, spesso non sia costruttivo, anzi, spesso sia deleterio.

Un altro efficace strumento che noi genitori dobbiamo imparare è la negoziazione con i figli per trovare soluzioni che soddisfino entrambi e non solo, per insegnare a ragionare e a decidere autonomamente.

Dire no ai figli non è un atto di repressione, ma un tassello fondamentale nel mosaico della loro educazione. Un "no" come sbarramento, un "no" come regola, un "no" come compromesso: ognuno con il suo scopo, ognuno da usare con saggezza e amore.