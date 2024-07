Alpini, al Santuario della Brughiera il raduno dei gruppi della Valle di Mosso

Ieri, domenica 30 giugno, si è tenuto il consueto raduno dei gruppi Alpini della Valle di Mosso presso il Santuario della Brughiera. Prima della messa, officiata da don Dino Lanzone, le penne nere, alla presenza del sindaco di Valdilana Mario Carli e dei primi cittadini di Veglio, Nicola Marzolla, e Pettinengo, Giovanni Blumetti, che hanno reso omaggio ai Caduti.

Carli ha ringraziato dell’invito e sottolineato quanto sia importante il ruolo degli Alpini a servizio della comunità e ha garantito l’impegno di tutti per la prossima adunata Biella 2025. Prossimo incontro fissato per il 9 luglio con i gruppi alpini di Valdilana riuniti per preparare al meglio il territorio ad accogliere gli ospiti per il 2025.