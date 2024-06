Provincia, il 29 settembre l’elezione del nuovo Consiglio

Archiviate le elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno, il prossimo appuntamento elettorale nel Biellese sarà il 29 settembre quando sarà rinnovato il Consiglio della Provincia di Biella.

Ricordiamo che si tratta di un’elezione di secondo grado, ossia un voto a cui non partecipano i cittadini, ma riservato ai consiglieri comunali in carica che eleggono loro colleghi. E ricordiamo che, per legge, il consiglio provinciale dura in carica due anni, in maniera asimmetrica rispetto al Presidente della Provincia, che ne resta in carica quattro.

L’attuale Consiglio della Provincia di Biella è stato eletto il 18 dicembre 2021 e poi prorogato per aspettare i risultati delle stesse amministrative di inizio mese, le quali hanno decretato che 4 attuali consiglieri su 10 non potranno ricandidarsi alle elezioni di settembre perché non rieletti Consiglieri Comunali.

Si tratta di Gabriella Di Lanzo, ex consigliere (ed assessore) a Candelo. Fulvio Chilò e Carlo Grosso a Valdilana. Federico Maio, attuale Vice Presidente della Provincia, a Biella.

Sono stati invece rieletti, e potranno quindi ricandidarsi in Provincia, Edoardo Maiolatesi, Giulio Gazzola, Barbara Cozzi, Mariano Zinno, Luisa Nasso, Paolo Rizzo.