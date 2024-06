Algoritmi dei social media: come usarli per promuovere le tue pagine sui social media

Ogni piattaforma di social media ha il proprio algoritmo unico per la gestione e la visualizzazione dei contenuti. Queste piattaforme cercano segnali di ranking specifici per determinare le preferenze dell'utente. Diamo un'occhiata ad alcune piattaforme di social media e ai relativi segnali di ranking da considerare.

Algoritmi di Twitter

L'algoritmo di Twitter è un algoritmo basato sull'intelligenza artificiale progettato per curare i contenuti in base agli interessi, alle preferenze e alle interazioni passate dell'utente, anzichè in ordine cronologico. Secondo Twitter, il loro algoritmo scansiona circa 500 milioni di tweet ogni giorno per mostrare solo quelli rilevanti nel tuo feed.

Nel 2024, l’algoritmo aggiornato di Twitter tiene conto di:

1. Posizione e lingua. Twitter ti mostra i contenuti in base alla tua posizione, in particolare nella sezione "Tendenze per te".

2. Interazione con l'utente. I contenuti sono consigliati in base alla tua attività , incluso chi segui e con chi interagisci.

3. Livello di coinvolgimento. La popolarità dei tweet è determinata dalle metriche di coinvolgimento degli utenti come Mi piace, retweet e risposte.

4. Rilevanza. La rilevanza di un tweet dipende dalle parole chiave utilizzate, dagli interessi dell'utente e dalle interazioni precedenti.

5. Recentità. I tweet recenti sono importanti, soprattutto nelle sezioni Argomenti di tendenza e Cosa sta succedendo.

6. Valutazione della reputazione del profilo. I profili attivi che interagiscono con gli altri diventano più visibili; Twitter utilizza anche TweetCred, un algoritmo PageRank, per valutare la credibilità di un profilo in base ai suoi follower, alle attività passate, allo stato di sicurezza e all'utilizzo del dispositivo.

7. Conti simili. I profili sono classificati in base alla nicchia o all'argomento discusso.

Algoritmi di Facebook

Per moderare i contenuti sulla piattaforma, Facebook utilizza diversi algoritmi che tengono conto:

1 volta. L'algoritmo di Facebook dà priorità al tempo come segnale chiave per classificare i contenuti nei feed degli utenti.

2. Dati demografici. La posizione, la lingua e il sesso di un utente possono aiutare a prevedere le sue preferenze sui contenuti.

3. Fiducia nel conto. L'algoritmo classifica gli account con un gran numero di follower e contenuti interessanti.

4. Tipo di contenuto. Facebook dà la priorità al tipo di post con cui gli utenti interagiscono maggiormente. Pertanto gli utenti che guardano più video riceveranno più contenuti video.

5. Rilevanza. I contenuti con parole chiave o hashtag simili sono consigliati agli utenti con interessi comuni.

6. Coinvolgimento. Un coinvolgimento elevato, inclusi commenti, condivisioni e Mi piace, indica contenuti di qualità e, poichè Facebook si concentra sulla creazione di post significativi, lo classifica più in alto.

7. Connessioni Facebook. I contenuti degli account che segui hanno la precedenza sui contenuti degli account che non segui.

Algoritmi di Instagram

L'algoritmo è uno dei social network più diversi. Secondo Adam Mosseri, CEO di Instagram, Instagram è diviso in 5 sezioni: Feed, Stories, Featured, Reels, Search. Ogni sezione utilizza algoritmi, classificatori e processi per personalizzare i consigli sui contenuti in base al comportamento dell'utente.

Feed di Instagram

Il tuo feed Instagram è un mix di contenuti degli account che segui, profili simili che probabilmente ti piaceranno e annunci personalizzati. Nel feed, i post vengono classificati in base a diversi segnali:

1. Attualità delle pubblicazioni. I post recenti degli account hanno la precedenza e vengono visualizzati prima di quelli meno recenti.

2. Persone che segui. I post delle persone che segui vengono visualizzati in modo organico nel tuo feed. Per i creatori, questo significa che avere più follower aumenta la tua visibilità.

3. Azioni dell'utente. I post che ti sono piaciuti, condivisi, salvati o commentati riflettono le tue preferenze sui contenuti.

4. Tipo di contenuto. Gli utenti che preferiscono le foto vedranno più foto. Lo stesso vale per video e caroselli.

5. Storia delle interazioni. La tua interazione con i post di un account e la loro frequenza influenzano il modo in cui i relativi contenuti vengono visualizzati nel tuo feed.

Storie di Instagram

Le storie sono una funzionalità integrata dell'app che consente agli utenti di pubblicare foto o video che scompaiono dopo 24 ore. I fattori di classificazione delle storie includono:

1. Visualizza le storie. La visualizzazione frequente della cronologia di un account comporterà che ad esso venga data priorità.

2. Storia dell'interazione. I Mi piace o le risposte alle storie sono una metrica di coinvolgimento che influenza la classifica delle Storie.

3. Vicinanza con l'autore. L'algoritmo tiene conto della tua relazione con l'autore della storia, inclusi i follower reciproci, le posizioni condivise e le interazioni nei messaggi privati.

Bobine di Instagram

I segnali chiave per promuovere i contenuti di Reels includono:

1. Interazioni recenti con Reels come Mi piace, salvataggi, condivisioni, commenti e interazioni.

2. Cronologia delle interazioni con account che pubblicano contenuti (anche se non li segui).

3. Rilevanza. La pertinenza dei contenuti è determinata da segnali di popolarità come Mi piace, salvataggi e commenti.

4. Informazioni sull'account. La popolarità di un account, incluso il numero di follower e i livelli di coinvolgimento, influenza i consigli sui contenuti.

Algoritmo di Tik Tok

L'algoritmo TikTok è un sistema di raccomandazione progettato per selezionare un feed "Per te" per ciascun utente, tenendo conto dei seguenti segnali:

1. Interazione con l'utente. I tuoi Mi piace, visualizzazioni, condivisioni, commenti, ricerche e interazioni con gli account formano il tuo feed.

2. Account a cui sei iscritto o che ti vengono offerti.

3. Posizione. I contenuti recenti e popolari nella tua regione influenzano il tuo feed.

4. Dettagli video. TikTok utilizza la qualità video, i sottotitoli, i suoni o gli hashtag come fattori per influenzare i consigli sui contenuti.

5. Impostazioni del dispositivo e dell'account. Ciò include lingua, tipo di dispositivo e paese.

6. Guardare il tempo. Il numero di ripetizioni e di video completati influisce sul tuo feed.

Come puoi vedere, ogni social network ha il proprio algoritmo che tiene conto di vari fattori. Il modo migliore per garantire che i tuoi contenuti siano visti da quante più persone possibile è pubblicare contenuti di alta qualità che incoraggino gli utenti a interagire.

