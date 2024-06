Guardia di Finanza in festa per i 250 anni: ieri a Biella Banda Verdi e Coro la Ceseta in concerto, FOTO

Guardia di Finanza in festa per i 250 anni: ieri a Biella Banda Verdi e Coro la Ceseta in concerto

Come per le grandi occasioni ieri martedì 25 giugno la caserma della Guardia di Finanza di Biella in via Addis Abeba è stata illuminata dei colori dell'arma, e sono iniziati i festeggiamenti che proseguiranno domani.

Le celebrazioni hanno avuto inizio alle 21 con il concerto della Banda Musicale G. Verdi e il Coro La Ceseta di Sandigliano, con la partecipazione del Soprano Enrica Maffeo.

Domani, sempre in caserma, alle 10 ci sarà la cerimonia celebrativa del 250° Anniversario della Fondazione del Corpo della Guardia di Finanza.