Quaregna Cerreto, salvato capriolo intrappolato in una recinzione metallica, FOTO

L'intervento del Personale per il Recupero della Fauna Selvatica della Provincia di Biella ha permesso di liberare un capriolo maschio che era rimasto impigliato nella recinzione metallica di un'azienda lungo la provinciale.

Il salvataggio è avvenuto intorno alle 9 di oggi mercoledì 26 giugno, quando alcune persone che camminavano nelle vicinanze della recinzione, dopo aver notato l'animale dimenarsi nel vano tentativo di liberarsi, hanno composto il 112.

Sul posto è intervenuto subito il personale per il Recupero e con le precauzioni che servono in questo caso per non spaventare l'animale e per permettergli di tornare dalla mamma, hanno allargato le maglie della recinzione e lo hanno liberato.

E' importante ricordare che anche quando si vede un animale in difficoltà non si deve assolutamente toccarlo e si deve parlare a voce bassa vicino a lui per non spaventarlo, gli costerebbe la vita.