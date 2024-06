Due interventi a Pray nella stessa mattinata da parte del Personale per il recupero della fauna selvatica, VIDEO

Nella mattinata di oggi giovedì 20 giugno il Personale per il recupero della fauna selvatica della Provincia di Biella è intervenuto a Pray due volte.

Una prima per salvare un piccolo capriolo che era caduto dentro a un canale e non era più in grado di uscire perchè le sponde erano molto alte. Un'altra volta è invece intervenuto per il recupero di un altro capriolo, questa volta femmina, trovata morta in via Noveis.

Il piccolo recuperato che era caduto in acqua è stato poi liberato nei dintorni affinchè potesse ritrovare la propria mamma.

Ecco il momento in cui è stato recuperato