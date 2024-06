Addio a Teresa Ebrille, la staffetta partigiana "Treccia": Astigiano in lutto

Castagnole Lanze e tutto l'Astigiano piangono la scomparsa della 93enne Teresa Ebrille, la coraggiosa staffetta partigiana soprannominata "Treccia" che, a soli 14 anni, durante la Seconda Guerra Mondiale rischiava la vita per portare messaggi tra le formazioni di Giustizia e Libertà e della II Divisione Langhe.

Teresa - la cui scomparsa è stata comunicata dalle figlie a funerali già avvenuti, come da sua espressa volontà - ha vissuto in prima persona la Resistenza antifascista. Dalla sua Castagnole Lanze, su indicazione della famiglia, divenne la giovane staffetta che percorreva in bicicletta i chilometri che separavano il suo paese da Canelli, superando indisturbata i posti di blocco fascisti.

I messaggi per il comandante "Pino" Albino Mereu di Giustizia e Libertà, destinati a raggiungere il fratello Piero Balbo "Poli" della II Divisione Langhe, erano abilmente nascosti tra il sottopiede e la suola delle sue "polacchine". Una volta a Canelli, venivano consegnati alla maestra Lia che li faceva recapitare al fratello partigiano.

Questa staffetta coraggiosa e instancabile ha portato a termine la sua missione fino alla Liberazione, sfidando ogni pericolo. La sua storia è stata raccolta nel libro-raccolta di testimonianze "Io c'ero" dalla figlia Laura, giornalista e scrittrice, che ne piange la scomparsa con l'altra figlia, Silvana.

Castagnole Lanze e l'Astigiano perdono così una delle ultime testimoni di quel periodo buio ma anche dell'eroico contributo delle staffette partigiane nella lotta di Liberazione.