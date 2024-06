“Camminando per Zumaglia” alla scoperta di strade e sentieri dei paese - Foto “Camminando per Zumaglia”

“Camminando per Zumaglia” e la nuova iniziativa del Comune che ha organizzato sei passeggiate serali, ogni lunedì per sei appuntamenti, in cui residenti in paese, e non, si ritrovano per esplorare strade e sentieri del paese e della zona, riscoprendo il piacere di camminare insieme.

Il primo appuntamento lunedì 17 giugno. “Una grande affluenza e una grande soddisfazione – dice la Consigliera Comunale ed ideatrice dell’iniziativa Martina Loss Robin - per questa prima passeggiata per le vie ed i sentieri di Via Case Sparse e Frazione Uberti. Abbiamo previsto percorsi adatti a tutte le età e con livelli di difficoltà diversi, per promuovere uno stile di vita sano attraverso l'attività fisica, e rafforzare i legami di comunità. Ogni settimana per 6 lunedì, alle 20, i partecipanti si ritrovano presso il giardino di Villa Virginia, da dove iniziano un percorso che varia ogni volta per offrire una scoperta continua del nostro territorio”.

“Le camminate serali - continua Martina Loss Robin - sono un'opportunità per migliorare la propria salute fisica, un momento di incontro e condivisione, e permettono di godere della bellezza del tramonto e della tranquillità delle ore serali. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, senza necessità di iscrizione. Vi invitiamo a partecipare ed a scoprire insieme il piacere di una passeggiata serale in compagnia”.