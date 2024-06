Dalla generosità di una famiglia una nuova sede per Aido Valdilana

Lunedì 10 giugno da notaio Rajani è stato fatto l'atto: la famiglia Rege Nero ha donato ad Aido Valdilana i locali di quella che per l'associazione sarà la sua nuova sede. Si trova in via Roma al civico 96, nei pressi delle poste.

Entusiasta Alfio Serafia, vice Presidente provinciale AIDO - Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule: "Finalmente avremo una nostra sede e per questo dobbiamo ringraziare la sensibilità della famiglia Rege Nero - spiega Serafia - . A breve inizieranno i lavori e seguirà una completa e profonda riorganizzazione dell'Associazione".

Attualmente ad Aido Valdilana fanno capo 23 comuni, per un totale di circa 1400 iscritti.