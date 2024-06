Al Castello di Rosazza un viaggio musicale.

Siamo lieti di annunciare un evento imperdibile per tutti gli amanti della musica classica! Sabato 15 giugno, alle ore 21:00, il suggestivo Castello di Rosazza farà da cornice a un concerto straordinario che vi trasporterà in un viaggio musicale indimenticabile. Vi aspettiamo per una serata magica, ricca di emozioni e bellezza, nel cuore del nostro meraviglioso borgo. Non perdete l'opportunità di vivere un'esperienza unica in un luogo ricco di storia e fascino. In caso di maltempo o previsioni sfavorevoli, il concerto si terrà nella Chiesa Parrocchiale di Rosazza, mantenendo invariati sia l'orario che il programma. Invitate amici e familiari, condividete questo annuncio e preparatevi a lasciarvi incantare dalla musica!