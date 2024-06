Mettiamo il turismo SottoSopra, parte la campagna della Filcams Cgil

Parte nel mese di giugno la campagna nazionale promossa dalla Filcams Cgil sul lavoro nel settore turistico. “Mettiamo il turismo SottoSopra” è lo slogan coniato per le lavoratrici e i lavoratori della filiera del turismo, per ribadire la necessità di superare un modello occupazionale ormai insostenibile, per mettere al centro il lavoro, la qualità dell’occupazione e la sostenibilità delle condizioni lavorative nel settore.

“Il settore turistico è in piena attività – spiega Stefano Martinotti, sindacalista di Biella -. Da Nord a Sud registra numeri da capogiro, una cartolina patinata dell’Italia che attrae e accoglie, ma il dietro le quinte, quello che non si vede, è il luogo dove più che in ogni altro settore proliferano lavoro nero e grigio, dove il lavoro è sottopagato e le professionalità svilite, dove in nome della brevità dell’ingaggio stagionale la forza lavoro è sfruttata fino all’osso”.

“Il 2023 è stato un anno record – aggiunge Fabio Favola, sindacalista di Torino –. In Italia 151 milioni di arrivi e 451 milioni di presenze negli esercizi ricettivi. Anche il Piemonte ha fatto il record con 6 milioni di arrivi, 16 milioni di presenze e un volume di spesa di circa 810 milioni di euro. Grandi affari e profitti dunque con un mercato in crescita ma che mantiene in pancia lavoro povero, precario e mal retribuito”.

“Vogliamo dare voce a chi voce non ha – dicono i due sindacalisti della Cgil -. Portiamo in piazza il grido di migliaia di persone che ad ogni fine stagione restano senza impiego, con una copertura sociale insufficiente e che devono assicurarsi di ottenere nuovamente quel posto l’anno seguente, sebbene consapevoli che a fronte di un salario inadeguato dovranno ancora una volta spegnere la propria vita per qualche mese e non avere più tempo per altro che non sia lavoro”.

“Questa campagna di comunicazione e denuncia – concludono – attraverserà tutta Italia. Si tratta di manifestazioni di piazza accompagnate da una rappresentazione teatrale a cura della compagnia “Aparte” con Laura Pozone, Gianluca Di Lauro e Lorenzo Piccolo che presenteranno un’animazione, non senza ironia e un pizzico di irriverenza”.

La manifestazione si terrà in Piazza Carignano, a Torino, mercoledì 12 giugno a partire dalle 18.