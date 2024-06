A Pollone si è tenuto il 6° Raduno di Auto e Moto d’epoca Memoriale Enrico Leone, foto Davide Finatti per newsbiella.it

Il cielo grigio e le piogge di oggi domenica 9 giugno non hanno rovinato la Giornata del 6° Raduno di Auto e Moto d’epoca Memoriale Enrico Leone organizzato dalla Pro Loco di Pollone.

Le tappe hanno previsto il passaggio presso CC gli Orsi di Biella con la presentazione delle auto partecipanti, la visita presso l’Outlet Modesto Bertotto a Verrone, per poi proseguire direzione Sala Biellese per il RIFUGIO DEGLI ASINELLI, e per la Pasticceria MASSERA GINO di Fraz. Bornasco.

Per la prima volta l'evento è in collaborazione con il LIONS Club Valli Biellesi, Associazione di volontariato al servizio della comunità biellese con grande spirito di solidarietà per il territorio.

Il ricavato sarà devoluto in beneficenza.