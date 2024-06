Arte orafa al Museo di Salussola: il laboratorio si conferma un successo FOTO

Martedì 4 giugno 2024 si è concluso il corso di arte orafa al Museo Laboratorio dell’Oro e della Pietra di Salussola iniziato il 9 aprile e protrattosi per otto lezioni di due ore ciascuna.

Progetto realizzato grazie al contributo della Cassa di Risparmio di Biella.

Anche questa volta si è verificata quell'alchimia per cui un’arte antica quanto la storia dell’umanità avvince e appassiona ancora oggi: la magia di estrapolare da una piccola o grande lastra di metallo un oggetto artistico che parla della nostra cultura, sensibilità e manualità. Le lezioni hanno avuto come artefice il maestro Nicola Artiglia appassionato orafo, eccellente comunicatore delle proprie competenze tecniche e creative. Veicolo del sapere è la passione per quest’arte antica così rara da approcciare e praticare. Il maestro infonde agli allievi, come in un’antica bottega, competenze, relazioni e gesti creativi, contesto nel quale si trova l’opportunità di esprimere se stessi guidati da un artista sapiente.

Come allievi, si vive un’esperienza gratificante, dove un’espressione materica esprime il sentire dell’anima coniugato alla nuova manualità appresa, prima sconosciuta. Artiglia esercita un ruolo maieutico sorprendente, che giustifica il successo ottenuto ad ogni corso ormai da alcuni anni.

Il laboratorio, a numero basso, consente un’assistenza e una relazione privilegiata tra maestro e allievo, in cui ognuno riesce ad esprimersi e a riconoscere il proprio talento. Questo comune sentire crea un contesto comunicativo positivo dove il piacere del “fare insieme” è condiviso.

Il prossimo corso inizierà martedì 10 settembre 2024, durata otto lezioni settimanali di due ore ciascuna 20,30/22,30 sono aperte le iscrizioni (max 8 persone). info@museolaboratoriosalussola.org 3488908775 01532860 (prenotazioni entro 01/09/24)