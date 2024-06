Miele, nuove normative della UE: l'approfondimento di Paolo Detoma

Riceviamo e pubblichiamo:

“Nuove normative e poca soddisfazione dalle nuove norme sul miele da parte dell'Associazione Apicoltori Biellesi in linea con la Federazione Apicoltori Italiani. Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 24 maggio 2024 è stata pubblicata la DIRETTIVA (UE) 2024/1438 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 (Direttiva Breakfast e, in italiano, Direttiva Colazione) che modifica diverse direttive tra cui la Direttiva 2001/110 CE del Consiglio concernente il miele. Gli Stati Membri dovranno recepire questa Direttiva entro dicembre 2025 e il pieno vigore sarà a partire dal 14 giugno 2026.

Per quanto riguarda il comparto apistico, come sottolinea la Federazione Apicoltori Italiani nella persona del suo Presidente Raffaele Cirone, pur rappresentando un miglioramento rispetto al passato, la nuova Direttiva non soddisfa appieno le necessità di un settore in grossa crisi, quale quello del miele. Ci troviamo infatti dinanzi ad un testo che è stato frutto di un compromesso tra Commissione e Parlamento Europeo, il cui testo finale presenta non pochi punti di retrocessione rispetto alle proposte avanzate nelle stesure iniziali. Il tanto declamato obbligo di “etichetta trasparente” in realtà potrà essere facilmente aggirato e così anche l’elenco dei Paesi di origine dei mieli impiegati nelle miscele che potrà essere limitato ai primi quattro se gli Stati membri vorranno. Resta aperta, infine, la più delicata delle questioni: le diverse modalità di recepimento tra Stati membri aumenteranno la concorrenza sleale: un gioco in cui l’Italia, in passato, è sempre stata perdente”.