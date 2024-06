Biella, Grimaldi: "Due candidati esclusi dalla lista AVS"

"Incredibile apprendere, a quattro giorni dal voto, che due candidati sono stati esclusi dalle liste di Alleanza Verdi Sinistra per le elezioni comunali di Biella. Nessuna spiegazione e nessun errore da parte dei presentatori, che hanno fornito correttamente i 23 nomi con i relativi documenti. Eppure, per magia, nel passaggio della pratica alla Commissione Elettorale presieduta da un membro della Prefettura, i candidati sono diventati 21. Saltati gli ultimi due nomi dell'elenco. Come? Chiediamo immediate spiegazioni alla Prefettura. Si trovi una soluzione nelle prossime ore, per non invalidare la corsa elettorale di una lista che conta su ognuno dei suoi candidati e delle sue candidate", lo dichiara il Vicecapogruppo di Alleanza Verdi Sinistra alla Camera, Marco Grimaldi.