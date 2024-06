Accademia Perosi, a Biella il concorso e i concerti: il programma degli appuntamenti.

Siamo lieti di annunciare il Concorso dedicato al compositore Nilo Peraldo Bert, che si terrà per il secondo anno consecutivo presso la Fondazione Perosi, a Biella, nel mese di giugno.

Viene dunque confermata la collaborazione con il Comune di Piedicavallo, per il concorso rivolto a chitarristi solisti o in formazioni cameristiche che offre un'opportunità unica di esprimere il proprio talento e la propria passione per la musica.

I partecipanti avranno la possibilità di competere per premi in denaro, concerti, corde, accessori ed edizioni musicali, oltre al prestigioso "Premio speciale Nilo Peraldo Bert" per la migliore esecuzione di un'opera originale del compositore.

Le date del concorso sono fissate per venerdì 7 e sabato 8 giugno. Sono inoltre previsti due concerti. Venerdì alle 18.30 il recital di Aldo Ferrari, uno dei chitarristi più interessanti della sua generazione che include un programma variegato e coinvolgente che spazia da Coste a Brouwer.

Sabato sera, dopo la premiazione, alle ore 18.30, il concerto del giovane e talentuoso chitarrista Davide Masi. La sua sensibilità e maturità musicale, unite alla sua dedizione e passione per la chitarra, lo hanno reso un artista di grande talento e promessa. Il suo programma include brani di Rodrigo, Regondi e Josè.

Venerdì alle ore 18.30

il recital di Aldo Ferrari

Programma:

Napoléon Coste

Fantasia sulla Norma di Bellini op.16

Miguel Llobet

Romanza

Luigi Legnani

Capriccio n.22 - Adagio

Capriccio n.9 - Largo

Capriccio n.2 - Allegro

Mario Castelnuovo-Tedesco

Capricho de Goya XVIII: El sueno de la razón produce monstruos op.195

Francisco Tarrega

Capricho arabe

John "Dizzy" Gillespie

A night in Tunisia (arr. Roland Dyens)

Leo Brouwer

Variazioni on a theme by Django Reinhardt

Dusan Bogdanovic)

Six balkan miniatures



Considerato uno dei chitarristi più interessanti della sua generazione, Aldo Ferrari si è avvicinato in età precoce allo studio della chitarra classica. Si è diplomato giovanissimo presso il Conservatorio Rinaldo Franci di Siena e successivamente ha conseguito il diploma accademico di II° livello presso il Conservatorio Luigi Boccherini di Lucca con il massimo dei voti.

Allievo di Oscar Ghiglia durante gli studi alla prestigiosa Accademia Chigiana di Siena, si è perfezionato con Paolo Pegoraro alla Segovia Guitar Academy di Pordenone e con artisti del calibro di Lorenzo Micheli, Manuel Barrueco, Roland Dyens, Aniello Desiderio, Marco Tamayo, Marcin Dylla, Pavel Steidl. Vincitore di numerose borse di studio, è risultato primo premio assoluto al Concorso di chitarra Ansaldi di Cuneo, al Florence Guitar Competition di Firenze, al Nilo Peraldo Bert di Biella, al Musikrooms Guitar Competition di Treviso, al Concorso Chitarristico Nazionale di Cremona, al Concorso Niccolò Paganini di Parma – solo per citarne alcuni – per un totale di oltre 50 premi in concorsi nazionali ed internazionali. Fin dal suo debutto artistico avvenuto più di vent’anni fa, è regolarmente invitato ad esibirsi nelle più importanti rassegne musicali dedicate alla chitarra. Ha tenuto concerti in tutta Italia, Spagna, Francia, Austria, Germania, Finlandia, Romania in veste di solista, in formazioni di musica da camera e in ambito orchestrale. Nel ruolo di chitarrista dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini è stato diretto da Riccardo Muti, Nicola Paszkowski, Tim Murray, Alexander Fokkens, James Conlon, Matteo Beltrami, Troy Miller, Erina Yashima, mentre con l’Orchestra del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino è stato diretto recentemente da Zubin Mehta. Artista poliedrico, vanta collaborazioni con cantanti, poeti, scrittori, filosofi e ha all’attivo numerose incisioni discografiche e audiovisive. La sua ultima incisione discografica, “Viaggio nell’Opera italiana”, è dedicata a musiche di Paisiello, Rossini, Donizetti, Bellini e Verdi trascritte per chitarra da Mertz, Coste, Giuliani e Tarrega. Come riconoscimento per i suoi meriti artistici, è stato insignito della Medaglia di Bronzo del Senato della Repubblica. Da più di un decennio svolge un’intensa attività didattica in Accademie, Istituti Musicali e Scuole di Musica. Attualmente è docente di chitarra classica presso il Conservatorio Giuseppe Nicolini di Piacenza e il Conservatorio Claudio Monteverdi di Cremona. Suona una chitarra del celebre liutaio spagnolo Vicente Carrillo

Sabato alle ore 18.30

il concerto del chitarrista Davide Masi.

Davide Masi, classe 2001, si avvicina alla chitarra giovanissimo seguito dal padre. All’età di 5 anni inizia un percorso con il suo attuale maestro Enea Leone con cui partecipa a diverse masterclass estive, saggi e concerti.

A partire dagli 8 anni inizia ad affermarsi in numerosi concorsi in occasione dei quali gli viene riconosciuta una personale sensibilità e maturità musicale. Grazie a queste qualità, vince, ottiene borse di studio e concerti premio nazionali nelle categorie giovanili dei seguenti concorsi: Mondovì, Città di Castello, Piombino, Valstrona e Villa Oliva.

Nel 2016, a seguito di un secondo posto a Mondovì, viene selezionato per suonare al senato a Roma insieme ad altri vincitori dello stesso concorso.

Nel 2023 riesce a confermarsi anche nelle categorie giovani concertisti dove ottiene il primo premio assoluto sia nel concorso nazionale di Pamparato, sia nel concorso internazionale “Nilo Peraldo Bert” a Biella.

Agli studi musicali, affianca un percorso di studi che lo porta a laurearsi più recentemente in scienze e tecniche psicologiche. Attualmente è iscritto al secondo anno di magistrale di psicologia clinica a Bergamo e al conservatorio di Darfo (Bs).

Programma:

Joaquin Rodrigo

Invocazione e Danza

Giulio Regondi

Introduzione e Capriccio

Antonio Josè

Sonata

Choro de saudade.

Sala Concerti I Piano - Accademia Perosi

Date: 07-06-2024 e 08-06-2024

Ore: 18:30

