A Biella il Ministro Paolo Zangrillo (FI): "Attendiamo il verdetto all'appello che abbiamo presentato per la riammissione alle regionali anche nella provincia di Biella"

Alle 13 di oggi, 1 giugno, il Ministro Paolo Zangrillo, Segretario Regionale FI e Ministro per la Pubblica Istruzione, ha fatto visita a Biella per la presentazione dei candidati di Forza Italia. Ha così dichiarato in conferenza stampa: "Purtroppo sono costretto a fare questo intervento per parlare di cavilli giuridici, perchè, come sapete, la lista Forza Italia è stata esclusa dalla competizione regionale nella provincia di Biella, mentre siamo in gioco per le europee e le comunali. Io non ritengo che il verdetto di esclusione regionale sia corretto perchè ritengo che ci siano le caratteristiche per l'ammissione"

Zangrillo ha poi illustrato i passaggi per chiarire i motivi per cui secondo Forza Italia dovrebbero essere ripescati per la competizione regionale anche per la provincia di Biella: "In seguito a tutte le verifiche necessarie, abbiamo ritenuto doveroso presentare ricorso al provvedimento della circoscrizione regionale della Corte d'Appello. Abbiamo presentato ricorso al Giudice Ordinario che lo ha respinto e a questo abbiamo risposto presentando appello. Lunedì dovrebbe esserci l'udienza che ci dirà qual'è l'esito, anche alla luce del fatto che nel frattempo abbiamo reperito dei documenti che sosterrebbero la nostra tesi oggetto del ricorso".

"Sottolineo per chiarezza che il provvedimento di esclusione alle regionali riguarda solo la provincia di Biella. Attendiamo l'udienza di lunedì".