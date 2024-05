Basket, Teens Biella si congeda dal pubblico con una bella vittoria

Ieri sera al Pajetta un incontro di pallacanestro con i fiocchi. Tam Tam Torino in corsa per l’ultimo posto salvezza non poteva permettersi una sconfitta, dal canto suo per Teens Basket Biella era d’obbligo chiudere la stagione casalinga con un risultato positivo. Punteggio sempre in equilibrio, con gli ospiti che chiudono in vantaggio il primo quarto sul 28 a 26.

I falli condizionano il match dei padroni di casa ma i ragazzi non mollano e le ottime rotazioni scelte da coach Martinotti permettono di arrivare carichi e convinti all’ultimo quarto per piazzare un parziale di 24 a 12 che chiude i giochi sul risultato finale di 88 a 83 per i colori biellesi. Ottima prestazione di squadra merito di tutti i ragazzi che hanno contribuito con la massima collaborazione e intensità al raggiungimento di questo importante obiettivo.

Da sottolineare le 15 triple messe a segno da ben quattro giocatori, l’ottimo 11 su 12 ai tiri liberi e i ficcanti contropiedi che hanno infiammato il PalaPajetta e reso questa partita un fantastico arrivederci in serie C unica, meritatamente confermata.