Teens Basket Biella, gli Under 14 sempre più vicini alla fase finale Top (foto dalla pagina Facebook di Teens Basket Biella)

Con la vittoria dell'altra sera su San Mauro Torinese, gli under 14 allenati da coach Antona e Cavalera vedono avvicinarsi sempre più il traguardo delle finali regionali di categoria.

Non è stata una partita semplice per il Teens Basket Biella se pensiamo che il terzo quarto si è concluso sul 48 pari. Coach Antona ha dato spazio a tutti i ragazzi in modo da poter schierare nell’ultimo periodo giocatori più lucidi e prestativi e il risultato gli ha dato ragione con un parziale di 19 a 11 che ha chiuso l’incontro sul 67 a 59. Tutti da elogiare i ragazzi che hanno saputo esprimere momenti di gioco organizzato di pregevole fattura. Merito del lavoro svolto che sta producendo ottimi frutti.