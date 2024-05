Tanti auguri a Ousmane Ramzi, la giovane promessa del basket infrange i record di Teens Basket Biella VIDEO

Buon compleanno a Ousmane Ramzi che, oggi maggiorenne, si dimostra un ragazzo determinato e intenzionato a perseguire il suo sogno: giocare in Serie A e attraversare l’oceano per raggiungere le vette dell’NBA.

Ramzi, oggi ospite a newsbiella.it, è una giovane promessa e ha impressionato fin da subito l’odierno allenatore, Luca Garri e il presidente della società Teens Basket, Luciano D’Agostino, che sottolinea le capacità dell'atleta: “Durante la partita di lunedì ha dominato la scena, dimostrando grande forza di volontà, impegno e determinazione. È un ragazzo d’oro e gli auguro il meglio”.

Il giovane frequenta l’ITIS informatica e da settembre si è stabilito nel Biellese, con il fratello, per dare il massimo e coronare il sogno: “Fin da bambino mi sono ispirato ai migliori giocatori al mondo, sicuro di voler giocare come loro. Giannis Antetokounmpo mi ha da sempre ispirato e anche grazie a lui ho formato il mio stile di gioco. Ringrazio l’allenatore che ha da sempre creduto in me e ancora oggi devo realizzare il traguardo raggiunto: non avrei mai pensato di riuscire a raggiungere 49 punti in una singola partita e non so ancora spiegarlo”.