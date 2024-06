Teens Basket Biella chiude la stagione a Borgomanero

Ultimo incontro in calendario con i giochi ormai fatti: C unica confermata per i colori del Teens Basket Biella e grande soddisfazione per i ragazzi e lo staff. Partita con un roster mai così giovane nella sua storia: età media 21 anni con l’esordio di 2 under 17 che sono entrati per lungo tempo nelle rotazioni.

Obiettivo centrato perfettamente con lo staff tecnico Antona, Ramella, Chiariello che ha rispettato in piena coerenza quelli che sono i principi fondanti del TEENS: credere nei giovani per inserirli gradualmente in prima squadra. Partita piacevole con pochissimi falli, buone percentuali da 3 e azioni con rapidi contropiedi. I biellesi subiscono un parziale importante nel secondo quarto ma rientriamo con autorità fino al 68 pari; poi 2 situazioni sfortunate con rimpalli casuali chiudono il punteggio sul 70 a 75.

Assenti capitan Maffeo e il play Galliano oltre a Brusasc. Inoltre si rileva un particolare unico: per la prima volta nella storia due fratelli in serie C, Riccardo e Samuele Curvà sul terreno di gioco in contemporanea. Altra bella notizia i primi punti in serie C per Francesco Germinario, classe 2008, il più giovane a referto nella storia Teens.