Basket femminile, ecco le selezioni regionali del 2011: in quattro convocate della BFB

Anche quest'anno Biella è stata ben rappresentata al raduno delle ragazze prospect a livello regionale. Quello che un tempo si chiamava "Progetto Azzurrine" ed oggi "Progetto Academy Italia", ossia una selezione delle più promettenti under regionali, ha visto lo scorso giovedì radunarsi nel palazzetto di Venaria un bel gruppetto di ragazze del 2011, monitorate dai responsabili di FIP Piemonte.

Gaia Ortolina, Carolina Godio, Benedetta Dellapina e Aida Ceria sono state le portacolori del Basket Femminile Biellese, guidate dalla coach Lela Merlo e assistite da Sofia Peretti.

"Siamo molto orgogliosi della partecipazione delle nostre ragazze" dicono dalla dirigenza bluarancio "Anche quest'anno un nostro gruppetto si è distinto a livello regionale. Oltretutto tre delle quattro ragazze selezionate hanno iniziato a giocare a basket soltanto quest'anno. E la quarta gioca da due. Confrontarsi ed essere all'altezza di chi pratica questo sport fin dal minibasket dimostra l'impegno e il lavoro delle protagoniste, ma anche la capacità di farle crescere dimostrato dalla nostra coach. Quest'anno tutti abbiamo visto quanto sono migliorate le nostre ragazze. Da 'novizie' della palla a spicchi ad inizio campionato, a capaci di inanellare ottime prestazioni con importanti vittorie in questo finale di stagione. Si può dire che in BFB si cresce, si migliora e, soprattutto, ci si diverte. Complimenti alle ragazze, complimenti a coach Merlo".

"Sono molto soddisfatta di come le ragazze hanno affrontato il raduno" fa eco la coach biellese "A parte Gaia, che è con me da due anni, le altre tre sono al loro primo anno di basket e hanno comunque ben figurato in tutte le richieste del responsabile regionale. Una menzione particolare va al loro solito entusiasmo che le contraddistingue da tutta la stagione e che le ha viste socializzare con tutte le ragazze in campo stringendo anche nuove amicizie".