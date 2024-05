L'Alleanza Verdi e Sinistra annuncia l'arrivo di Nicola Fratoianni. Il segretario nazionale di Sinistra Italiana e deputato di Avs sarà a Biella il prossimo 23 maggio, alle 18, dove terrà un comizio elettorale in via Italia, davanti al comitato elettorale di Marta Bruschi in Piazza SS. Trinità in presenza della stessa candidata sindaca e degli aspiranti consiglieri a Palazzo Oropa e in regione Piemonte.