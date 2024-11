Irma Garbella, Manager di Mondoffice, la prima donna ai vertici dell'azienda

In Mondoffice da oltre 25 anni, originaria di Valdilana, mamma di due figli e sposata, appassionata di montagna, Irma Garbella, laureata in Matematica presso l'Università degli Studi di Milano, è la prima figura femminile ai vertici di Mondoffice, azienda che conta oggi oltre 140 milioni di fatturato e ben 200.000 clienti.

1) Quando è entrata a far parte dell'azienda?

Dopo essermi laureata con lode in Matematica, ho iniziato la mia avventura professionale presso Modafil, sotto la guida del Dottor Lavino, dove ho trascorso due anni, dal 1994 al 1996. Nel 1996, sono entrata in Mondoffice e dal 2013 ne sono Amministratore Delegato, dopo aver ricoperto il ruolo di Direttore Marketing e Commerciale negli anni precedenti.

Negli ultimi 5 anni Mondoffice ha visto una crescita significativa, con un team di 340 collaboratori e un fatturato che è passato da 117 milioni nel 2018 a 143 milioni nel 2023 , grazie a scelte strategiche innovative per il settore, che hanno coinvolto prodotti, servizi e logistica, con un approccio omni-canale che ci ha premiati, portandoci ad una crescita numerica e qualitativa dei nostri clienti e ad una solida awareness sul mercato B2B.

2) Ripercorriamo brevemente la storia della vendita per corrispondenza, legata strettamente al vostro gruppo. Da Euronova, nata in un ufficio di 20 metri quadrati, a Vigliano nel 1967 e a Mondoffice oggi: quale è stata l'evoluzione del marketing dalla vendita per corrispondenza?

La vendita per corrispondenza ha segnato un'epoca cruciale per noi, costituendo la colonna portante del nostro business dal 1989 al 1998. Una modalità, allora pionieristica, ma molto longeva poiché ancora oggi continua ad esistere. Ma é il 1998 a rappresentare la svolta significativa per Mondoffice: siamo stati tra le prime aziende italiane a lanciare un e-commerce. Mondoffice.com è nata come una piattaforma dedicata al settore B2B, permettendo agli utenti di fare acquisti online. Questo ha dato inizio a ciò che oggi definiamo trasformazione digitale, confermando il nostro orientamento all’innovazione.

Strumenti tradizionali come cataloghi e promozioni, seppure in forma evoluta, continuano a essere presenti nel mix strategico in cui oggi prevale un vasto ecosistema digitale che va oltre l'e-commerce, includendo social media e content creator marketing, podcast e nuove forme di dialogo ed engagement sulle piattaforme digitali. Tutto questo, pervaso da uno stile relazionale “human oriented”, fedeli alla nostra storia in cui il lato umano é un valore per noi irrinunciabile: incontriamo i clienti in svariate occasioni e teniamo vivo l’ascolto quotidiano, grazie al nostro Customer Care e Team Sales.

3) Quale sarà il futuro nella vendita online? L'intelligenza artificiale è ormai entrata a far parte anche del vostro mondo?

In Mondoffice vediamo il futuro della vendita online fortemente influenzato dall’intelligenza artificiale. L’AI sta già trasformando il nostro settore, migliorando l’esperienza del cliente e ottimizzando le operazioni aziendali. Le esperienze di acquisto diventano sempre più personalizzate e, grazie all’AI, possiamo analizzare in dettaglio le scelte dei nostri clienti e attraverso questo riorientare pressoché “just in time” la nostra offerta e mappare le tendenze di acquisto, a vantaggio di un servizio più allineato alle esigenze e a minori sprechi.

Poi ci sono i Chatbot. Il nostro si chiama MIA, Mondoffice Intelligenza Artificiale, che fornisce supporto immediato ai clienti per le attività di routine, permettendo alle nostre persone del Customer Care di essere più accurate nel rapporto umano con i clienti. E poi esperienze di realtà aumentata con strumenti come il configuratore dell’arredo. O ancora analisi predittiva a supporto dei team che si occupano di gestire una mole incredibile di dati. L’intelligenza artificiale è già parte del nostro presente, ma sarà fondamentale per il nostro futuro nella vendita online, permettendoci di offrire un servizio sempre più speciale, come lo sono per noi tutti i nostri clienti.

4) Nel 2020 è scomparso l'imprenditore Paolo Lavino, tra i primi in Italia a lanciare le vendite per corrispondenza su catalogo. Cosa ha rappresentato per lei questa figura?

Lavino era un imprenditore illuminato, poiché aveva compreso l'importanza di guidare la vendita per corrispondenza attraverso analisi statistiche e di marketing. Sapeva che era fondamentale studiare il comportamento dei clienti ed è stato il pioniere nell’introdurre questa scienza nel settore, collegando in modo efficace il bisogno del cliente con l’offerta. Ho iniziato a lavorare con lui proprio in questo ambito, applicando la matematica allo studio del comportamento del consumatore.

Mi ha guidata con grande saggezza, coinvolgendomi nei team impegnati su queste innovazioni.

5) Cosa pensa della sostenibilità e come viene tenuta in considerazione alla Mondoffice?

Sostenibilità è un obiettivo fondamentale che guida ogni aspetto del nostro operato. Non si tratta solo di ciò che facciamo, ma di come lo facciamo. La nostra missione, racchiusa nel claim “spazio al talento”, è quella di creare soluzioni che supportino i nostri clienti nel loro percorso del talento, offrendo spazi di lavoro confortevoli, orientati al benessere e sostenibili e si realizza grazie ad un team appassionato e competente.

In 35 anni di attività abbiamo ampliato la nostra consapevolezza ed è stato naturale estendere il nostro impegno non solo ai clienti, ma anche ai territori e alle comunità, con l’obiettivo di avere un impatto positivo sulla società seguendo proprio la nostra attitudine e utilizzando le ns competenze. Per noi, la sostenibilità va oltre il concetto di "green": attraverso iniziative come donazioni a oltre 70 scuole e strutture locali, partnership con organizzazioni come Cascina Oremo per le Special Olympics e progetti di rigenerazione urbana su scala nazionale, trasformiamo spazi dismessi in luoghi di utilità collettiva. Un esempio è la collaborazione con Cissabo in Valdilana e il Giardino per i Malati di Alzheimer a Mongrando.

Anche l’allargamento del nostro centro di distribuzione a Castelletto Cervo è diventato un progetto di rigenerazione urbana. Abbiamo scelto di bonificare un’area industriale in dismissione non consumando nuovo suolo e il nuovo centro logistico punterà all’eccellenza nella sostenibilità, essendo stato progettato secondo gli standard LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) con l'obiettivo di ottenere la certificazione LEED Gold

6) In Mondoffice il mondo manageriale femminile rappresenta una quota importante. Quale contributo porta in particolare all'azienda?

In azienda oltre il 60% dei collaboratori è donna, anche nei ruoli manageriali la presenza femminile è importante.

Al giorno d’oggi è chiaro che c’è ancora molto lavoro da fare per promuovere la leadership femminile nel mondo del lavoro, ed è nostra responsabilità dare l’esempio affinché ci sia un effettivo cambiamento che premi il merito e superi i pregiudizi di genere.

Per noi il concetto di work-life balance non è una moda, sono azioni concrete: Smart working 2 giorni alla settimana, 3 per i genitori con bambini fino a 3 anni; part-time e flessibilità su richiesta dei colleghi.

Ci impegniamo costantemente in attività a sostegno del mondo femminile, anche in collaborazione con il gruppo Raja che ogni anno investe in progetti a favore delle donne più fragili, attraverso la propria Fondazione, e organizza iniziative volte a promuovere l'uguaglianza di genere, a sensibilizzare contro le violenze domestiche, a ricordare, ad esempio, l’importanza della prevenzione del tumore al seno.

Oggi le aziende e le persone che le guidano sono chiamate a fare la differenza.