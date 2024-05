Bi Roller in grande forma: podi ai Campionati Regionali e a Ferrara, FOTO

In Piemonte, alla pista della Colletta di Torino, in due week end di gare, si sono svolti i Campionati Regionali Strada.

Domenica 28 aprile hanno corso gli atleti delle categorie Ragazzi12, Ragazzi, Allievi, Junior, Senior e Master, domenica 5 maggio invece hanno corso i piccoli delle categorie Giovanissimi ed Esordienti che a causa del maltempo non avevo potuto gareggiare la domenica precedente. Per Bi Roller e’ stato un successo di podi e gagliardetti di Campioni Regionali, in particolare con i più grandi che hanno anche visto l’esordio in gara di un paio di atleti. La maggior parte degli atleti, Andrea Mazzola, Michele Rocchetti categoria Allievi, Annibale Sangiorgi, Susanna Rocchetti e Dora Ferretto categoria Junior, Saverio Valli e Achille Sangiorgi categoria Senior, si sono anche guadagnati la partecipazione ai Campionati Italiani Strada che si svolgeranno dal 23 al 26 maggio a San Benedetto del Tronto. Il massimo bottino e’ stato raccolto da Michele Rocchetti, categoria Allievo, che ha conquistato la 1’ posizione nel giro sprint, 1’ nella 3000 metri punti, 1’ nella team sprint, in coppia con il compagno di squadra Annibale Sangiorgi. Si e’ aggiudicato il gagliardetto di Campione Regionale per tutte le specialita’ di gara. Dopo di lui Annibale Sangiorgi, 2’ nel giro sprint, 4’ nella 5000 metri a punti, 1’ nella team sprint. Ottime gare per Susanna Rocchetti, 2’ nel giro sprint, 4’ nella 5000 metri a punti e per Dora Ferretto 3’ nella 5000 metri e 5’ nel giro sprint. Brillante prestazione per Achille Sangiorgi, al primo anno nella massima categoria che ha conquistato un 6’ nel giro sprint, un altro 6’ nella gara lunga 5000 metri, e una 5’ posizione nella team sprint in coppia con Saverio Valli, 9’ nella gara lunga 5000 metri e 10’ nel giro sprint. Molto bravi i tre atleti alla primissime competizioni: Matilde Granitzio, categoria Allieva 7’ nella 5000 metri e 8’ nel giro sprint e i due Ragazzi, Alice Fremder 6’ nei 300 metri, 7’ nella 3000 metri a punti e Paolo Casanova Borca 7’ nei 300 metri, 7’ nella 3000 metri a punti.

Tra i piccoli, hanno gareggiato Adama Kone, categoria Giovanissimo, Valentina Mascolo e Alex Botezatu categoria Esordienti. Il piu’ piccolo di tutti, Adama Kone, categoria Giovanissimo, molto emozionato, ha corso molto bene conquistando una 7’ posizione in combinata: 7’ nella sprint in corsia, 6’ nella 100 metri e 7’ nella gara lunga da 600 metri. Valentina Mascolo, alla sua prima gara, categoria Esordiente, ha conquistato la 10’ posizione in combinata derivante dalla somma delle posizioni delle singole gare: nella 50 metri in corsia si e’ fatta un po’ prendere dall’emozione non riuscendo a dare il meglio di se’, per poi farsi valere sia nella sprint di 200 metri che nella lunga di 1000 metri. Alex Botezatu, categoria Esordiente, e’ arrivato 5’ nella combinata: 5’ nella sprint in corsia da 50 metri, 5’ nella 200 metri e 8’ nella lunga da 1000 metri.

Nel mezzo tra i due appuntamenti dei Campionati Regionali Strada, il 1 maggio si e’ svolta lo storico Trofeo del Lavoro di Ferrara che come Bi Roller ha visto partecipare i due fratelli Rocchetti e i due fratelli Sangiorgi che si sono divertiti e tolti delle soddisfazioni. La piu’ bella e’ stata per la coppia Michele Rocchetti e Annibale Sangiorgi, vincitrice della team sprint ai Campionati Regionali, che si sono aggiudicati anche in questo gara la prima posizione del podio nella team sprint, correndo con grande competenza e coraggio, pur sotto la pioggia e vincendo, oltre alle medaglie, un intero prosciutto crudo. Per il resto, ottime prestazioni anche per Susanna Rocchetti, 5’ posizione nel giro sprint e 5’ posto anche nella 5000 metri ad eliminazione e per Achille Sangiorgi, 5’ nella 5000 mila metri ad eliminazione e 10’ nel giro sprint.

Insomma, un esordio di stagione con grandi risultati e in crescendo in preparazione dei Campionati Italiani Strada e Campionato Maratona che si svolgeranno dal 23 al 26 maggio prossimi a San Benedetto del Tronto che vedra’ partecipare un bel numero di atleti Bi Roller.

Ma prima del confronto nella massima categoria nazionale e’ in programma un altro appuntamento: si gareggia a Rovigo sabato 11 maggio e poi si atterrerà direttamente a San Benedetto del Tronto dove Lauretana e Sellmat saranno presenti come partner del team biellese.

In bocca al lupo agli atleti Bi Roller Pattinaggio Biella!