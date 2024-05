Kick boxing, prestazioni positive per Coppola e Calarco

Domenica scorsa a Cornaredo è andata di scena il “Campionato Nazionale unificato” competizione sportiva di sport da combattimento di (Kick Boxing, K1, Muay Thai), organizzata dalla Federazione WFC –WBFC del Presidente Franco Scorrano.

La presenza di oltre 600 atleti provenienti da tutta Italia, hanno dimostrato la crescita di questa realtà sportiva, con incontri sia a contatto pieno che leggero di alto livello.

Francesca Coppola, ha disputato un ottima finale contro la forte avversaria bergamasca, mettendola molte volte in difficoltà nella corta distanza, solo pochissime indecisioni difensive non gli hanno permesso di ottenere il verdetto finale a proprio favore.

Nella finale del contatto pieno il diciottenne Vincent Calarlo dopo un inizio arrembante del suo avversario, trova la giusta distanza e risponde colpo su colpo, mettendo in evidenza i progressi fatti negli allenamenti, a fermarlo prima della conclusione del match l’intervento del medico, a causa di un colpo al naso.

I complimenti e ringraziamenti da parte del M. Fenaroli Daniele e del titolare della Palestra Fitness for Life, Garolla Mauro per la buona prova della squadra agonistica, e che sicuramente il prossimo anno potranno consolidare la loro esperienza per nuovi traguardi sportivi.