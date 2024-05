Cossato, 200 persone alla camminata dell'Auser per dire NO alla guerra (foto di Auser Cossato)

Circa 200 persone si sono date appuntamento a Cossato per esprimere la propria contrarietà alla guerra. La camminata, andata in scena sabato scorso, è stata realizzata dai volontari dell'Auser per manifestare la propria solidarietà a favore delle popolazioni colpite dai conflitti.

“Un modo per tenere alta l'attenzione dei cittadini – spiegano dall'Auser - Non solo per quello che sta accadendo in Palestina e Ucraina ma in diversi angoli del mondo. Proteggiamo i bambini dalle guerre”.

I partecipanti, partiti da piazza Tempia, hanno raggiunto varie tappe, tra cui la Passerella sullo Strona, il Parco Lavino, lo stadio e piazza Chiesa.