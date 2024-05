Oggi la 5B Scientifico del Liceo di Cossato ha incontrato il Sindaco di Cossato e il capo dell'ufficio tecnico. Gli studenti hanno presentato un progetto per la sistemazione di un'area verde in via Milano. Il lavoro, realizzato come progetto PCTO con la supervisione della prof.ssa Summa, era corredato di foto e plastico esplicativo. Le proposte degli studenti sono state apprezzate e alcune, come la rampa per disabili, saranno integrate al progetto esistente.