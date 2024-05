Cossato, ci siamo: parte la demolizione e la riqualificazione dell'area ex Enel

Ci siamo, partirà domani, lunedì 20 maggio, la demolizione della palazzina dell'ex Enel, situata in via Mercato. L'intervento fa parte del progetto di rigenerazione del cuore urbano di Cossato che ha visto impiegato un finanziamento complessivo di circa 590mila euro.

In particolare, il piano prevede l'abbattimento completo dell'edificio e la realizzazione di una nuova piazza aperta e inclusiva, dotata di area verde, parcheggi e panchine. La strada dove sorge la palazzina verrà chiusa al traffico per circa una settimana, meteo permettendo, così da consentire il pieno svolgimento dei lavori.

Come già affermato dall'amministrazione comunale, si tratta di un'operazione che mira a creare un anello di collegamento tra le aree pubbliche di Cossato, a partire dalla nuova piazzetta che sorgerà nell'area ex Tricot e si collegherà al nuovo ingresso dei giardini pubblici su via Repubblica. Da lì, il percorso raggiungerà la centralissima piazza Tempia passando attraverso il nuovo volto dell'area ex Enel.

Proprio qui, una volta rimossi i detriti e conclusa l'opera di riassetto, sarà definita l'area parcheggio, assieme alla collocazione delle colonnine di ricarica elettrica e alla definizione degli spazi di inclusione. Infine, molto probabilmente, saranno inserite tecnologie multimediali per rendere la zona ancor più attrattiva.